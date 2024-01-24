農曆春節將至，新北市新店警分局23日舉行防搶圍捕演練，模擬銀行遭搶劫，藉以強化金融機構於年節期間針對突發事件的應變作為，共動用51名警力，攔截圍捕總長3.3公里，過程與真實案發情境相仿，使警員能透過演練更加熟悉重大刑案發生時應採取相關作為。

新店警分局說明，演習現場2名歹徒犯案後，隨即駕車逃逸，轄區江陵派出所警員第一時間趕赴現場，並設置封鎖線，通報偵查隊到場，由鑑識小隊採驗現場跡證及辨識車牌，追蹤歹徒逃逸方向。

警方透過保全對歹徒的描述、車牌辨識輔助、再於現場調閱監視器確認，通報勤務指揮中心於各大路口實施攔截圍捕，以口袋戰術，進行最後逮捕行動；又因歹徒挾持1名人質，現場警員不敢輕舉妄動，透過現場指揮官心戰喊話，終於讓歹徒釋放人質，棄械投降。

新店警分局表示，農曆春節前夕，為維護轄內金融機構、金銀珠寶業、當鋪業、加油站及超商等處所安全，將會主動前往各金融商家進行犯罪環境評估檢測，並發放犯罪預防文宣，提醒商家注意，以維護場所安全，讓民眾安心過好年。