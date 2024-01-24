國家傳播通訊委員會（NCC）主委陳耀祥23日表示，借調NCC已八年，任期屆滿後將不再續任。而陳耀祥在任NCC主委之前，任教台北大學公共行政暨政策學系助理教授。對此，前立委郭正亮23日就表示，「國民黨立委要追究到台北大學，因為這種人還有任用資格嗎？」更強調「國民黨要展現立法院的能量」，引發討論。

郭正亮23日在中天節目《頭條開講》中表示，「陳耀祥這種人就是要追殺到底」，郭正亮認為，「國民黨立委要追究到台北大學，因為這種人還有任用資格嗎？」郭正亮也坦言，「這就是雙標嘛，專門整中天，這樣的人還有資格回台北大學嗎？我認為國民黨應該要追殺」。

而郭正亮24日也在中天節目《大新聞大爆卦》中指出，「我對陳耀祥有點意見，國民黨要展現立法院的能量，你NCC審查的時候要做一個決議，就是把陳耀祥的罪狀列出來，要求行政院以後不得聘他當任何委員，至少要做這個動作」，郭正亮也提到，「至於要不要追究台北大學那是另外一個，這樣一個完全不講專業的人，還要回去教學生？這種就是政治了，就是嚴重羞辱這個人讓台北大學沒面子，這就是國民黨要不要做而已」。