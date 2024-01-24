脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》邀大陸前央視調查記者王志安評論台灣選舉，王在過程中諷刺身心障礙者的言論，遭質疑影射民進黨不分區立委候選人陳俊翰，王志安也遭質疑持觀光簽證入境，不得在台灣非法工作、演出，引發爭議。而陸委會今（24）日證實，王志安已明確違反相關法規，移民署也開罰，將依法廢證並管制入境5年。對此，媒體人黃揚明24日就表示「兵貴神速，黨不喜歡的人，移民署明快處理，英明」，引發討論。

王志安近日在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》評論台灣選舉，像開演唱會，會將殘疾人士推上去，諷刺罹患罕見疾病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，暗指他被作為選舉工具，節目製作人道歉急滅火，但王則在X平台發文開嗆民進黨是綠共。

陸委會下午表示，王志安已明確違反相關法規，本案已聯繫主管機關移民署，決定按規定予以處罰。據《ETtoday》報導，內政部移民署表示，王志安是以旅居海外中國大陸人士身分，向移民署申請觀光事由的一年多次入出境證，並持證來台灣。依規定，中國大陸人士來台，須依來台目的申請相符的事由，來台不得從事與許可目的不符的活動。

而王志安經許可來台觀光期間，應邀參加節目發表言論，已違反相關規定，移民署依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第16條規定，廢止其入境許可，並管制5年不予許可來台觀光。黃揚明也在臉書上直言，「兵貴神速，黨不喜歡的人，移民署明快處理，英明」，甚至更說出「黨的超派鐵拳」。