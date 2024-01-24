郭富城模仿比賽冠軍出身的顏昌宇，近日到美國登台表演暴紅，吸引一票婆婆媽媽粉絲支持，雖然不是本尊，依舊擁有高人氣，讓人始料未及；而本尊郭富城則在忙著宣傳電影《臨時劫案》，他在片中暴牙反差模樣也引發話題。

顏昌宇靠著模仿郭富城暴紅，外貌和扮相跟本尊十分神似，雖然舞姿沒有本尊出色，但也幾可亂真，近日他到美國表演，台下婆媽看得如痴如醉，還不斷歡呼尖叫，雖然不是本尊，但吸金能力還是不錯。

顏昌宇近日到美國表演。（圖／取自小紅書）

至於郭富城本人近來在新片《臨時劫案》中飾演搶匪，不僅要講越南話，還特地蓄鬍、戴上暴牙，呈現和以往不同風格，反差模樣讓網友都直呼「真的有土味」。

58歲的郭富城之前替電影出席宣傳活動時，穿著卡其色大衣搭牛仔褲的他，在路人原相機的鏡頭下，頸部青筋和骨頭相當明顯，讓網友都直呼脖子出賣年齡、身體明顯沒有臉保養的精緻，但不少網友力挺他這樣已經保養很好了。