台裔美籍導演江松長憑藉紀錄短片《金門》入圍奧斯卡。（CNEX提供）

54歲台裔美籍導演江松長執導短片《金門》23日入圍奧斯卡最佳紀錄短片獎，不僅是台灣紀錄片首次獲得搶小金人的門票，也是繼2021年導演鍾孟宏執導的《陽光普照》入選15強短名單後，再有台灣導演的作品衝奧，更一舉打入前5強，片中他以細膩的視角融合當地生活的點滴，並反思他自己對「台中美」之間矛盾情感。

深耕紀錄片產業多年的江松長，曾於2009年以關注美國越南難民社區的作品《A Village Called Versailles》獲艾美獎提名，2019年以描繪藝術家父子情感的作品《時光機》也在哥譚獨立電影獎等多個國際影展獲提名，如今再以導演身分正式入圍奧斯卡，繼續為台爭光。江松長開心表示「3個月前我們剛完成這部影片時，完全無法想像會收到這麼多影人的熱烈正面回應，以及全球觀眾透過紐約時報Op-Docs平台帶來的數十萬次觀看數，我很欣慰這部影片能夠促使全世界對台灣有更深入的了解」。

江松長也提到自身經歷，「我在台灣出生，美國長大，並曾與大陸的紀錄片工作者緊密合作，這樣的經歷讓我親身見證了這些國家與地區之間長達數十年的演變」，英文片名為「ISLAND IN BETWEEN」，也有同時隱喻「金門」與「台灣」的含意，不忘分享自己當初決定製作這部片，「希望透過生活其中的人們，包括我自己的視角，深入探討兩岸及國際關係，並做出有意義的貢獻。特別是在全球正努力理解與彌合烏克蘭／俄羅斯、以色列／哈馬斯之間的對戰狀態時，我期望我的影片能在倡導和平方面發揮一點作用」。

而江松長也曾在2017年受邀擔任「終身職」的奧斯卡評審委員，對此，他回覆本報「當初被邀請加入評審的時候感到非常榮幸，覺得身為一個紀錄片工作者的身份被肯定了，非常開心」，不過此次入圍記錄短片更是令他想像不到的驚喜，「跟我非常尊重的紀錄片工作者同業一同入圍是我職業生涯的一個重要里程碑」。

江松長也不忘謙虛歸功於整個團隊努力不懈的結果，「原本是覺得不論有沒有被提名我們都已經非常榮幸、很滿足，作品能被全球這麼多觀眾看到」，目前人在歐洲度假的他也開心說，「就是享受這段緊張刺激的旅程，真的不敢多想。但是這個作品有機會可以受到更多關注，有更多機會分享台灣的故事，這是我心之所向」。