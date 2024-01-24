大陸籍評論家王志安日前參加「賀瓏夜夜秀」，內容影射不分區立委提名的罕病律師陳俊翰，引發社會議論。傳出是「賀瓏夜夜秀」的編劇「老K」在臉書發文表示，「厲害了我的黨，你就繼續啊！」「祝民進黨可以繼續贏下去，永遠不被拉下來」！

大陸籍評論家王志安日前參加「賀瓏夜夜秀」，內容影射不分區立委提名的罕病律師陳俊翰，引發社會議論，移民署24日表示，王志安旅居日本，持有大陸國籍，以觀光名義申請來台，但卻參加節目發表言論，違反相關規定，已廢止其入境許可，並管制5年不予來台；據了解，王在移民署廢止發出前，便已提前搭機離台。

王志安在節目提及，台灣選舉造勢像一場秀，「把殘疾人推上去煽情要支持民進黨」，被認為是在訕笑陳俊翰，節目播出後引發渲然大波，許多綠營人士及支持者紛紛表達不滿，認為對身障人士極不尊重。

對此，傳出是「賀瓏夜夜秀」的編劇「老K」在臉書發文表示，「厲害了我的黨，你就繼續啊！」他直言他根本不是柯粉，每個黨的造勢晚會幾乎都在煽情的打悲情牌，每天除了政治沒別的事好做沒別的事好吵，眼裡只有顏色的不要再來丟臉了。

他直言，把政治當秀當題材，跟當命當神主牌，兩者的差距看不出來嗎？「祝民進黨可以繼續贏下去，永遠不被拉下來」！