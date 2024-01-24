新北市南山中學24日起展開為期3天的模擬聯合國會議。（南山中學提供）

新北市南山中學於今（24）日起展開為期3天的模擬聯合國會議，連續辦理13年的模聯會議，今年迎來台灣各地27間學校及香港新亞中學，共計115位國內外代表於各式中英文會議中進行3天2夜的全球議題討論。此外，本次會議亦邀請到聖露西亞大使Robert Kennedy Lewis、新北市教育局副局長劉明超為開幕式致詞。

新北市教育局副局長劉明超表示，已多次參與南山模擬聯合國會議，感受參與學生的成長，今年勉勵與會學子透過不同活動培養實力、開拓視野，為未來個人生涯與擔當國家責任奠定良好基石。

聖露西亞大使致詞強調，去年參加南山高中的國際教育周活動，留下深刻印象，今年來參加南山模擬聯合國會議，看到年青學生們共同討論世界的議題，更是佩服籌辦模聯的年青朋友的努力。

來自香港的新亞中學曾靜雯老師全程以粵語表示，10年前首次帶學生參與會議，覺得活動過程對學生十分有幫助，於是在學校也展開模聯課程，10年後再度帶隊與會，看到活動推展細緻創新，深受感動，表示南山模聯年年辦理，新亞中學一定年年參加。

本次會議議題涉及多元國際情勢，其中在全英文常規委員會「聯合國教科文組織」中，代表們將討論「新興科技臉部辨識」衍伸的隱私及道德風險議題；英文特殊委員會代表們則將回到1956年於「聯合國大會第一屆緊急特別會議」共同思考安理會當時未能解決的中東問題，旨在為其謀求更加和平的未來。

中文委員會的代表則須於「聯合國安全理事會」中針對「聯軍進入伊拉克之合法性及是否持有毀滅性武器」的後續衍伸問題探討，議題內容除了具特殊性及挑戰性，也讓參與的代表們結合世界史、擴展全球視野。

板橋高中與會代表賴威愷表示，為了參與模聯會議查了很多文獻資料，歷史已然過去，如何把它變得更好，希望透過辯證有不一樣的結論，同時希望透過會議增強語言溝通、文件書寫能力。

本次會議的秘書長正就讀清華大學經濟學系的南山校友蕭珮心說：「模聯是一個能讓代表自我實踐的舞台，期許同學都能透過本次會議突破自己、與世界建立更緊密的連結，創造自我價值。」

主辦的南山中學蔡銘城校長鼓勵與會同學多發表看法、闡述理念，透過合縱連橫、溝通協調進而增加語言及發表能力，同時也期望能在短短3天議程中認識志同道合不同領域的朋友，讓未來人生有更寬廣的視野。