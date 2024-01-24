新華社報導，中國大陸人力資源社會保障部24日新聞發布會指出，在大陸36個城市及地區先行實施的個人養老金制度，目前運行平穩，先行工作取得積極成效。下一步將推進個人養老金制度全面實施。

從整個社會保障情況看，截至2023年底，大陸全國基本養老、失業、工傷保險投保人數分別為10.66億人、2.44億人、3.02億人，同比增加1336萬人、566萬人、1054萬人。全年三項社會保險基金收入7.92兆元（人民幣，下同，約合新台幣34.848兆元），支出7.09兆元，年底累計結餘8.24兆元，基金運行總體平穩。

大陸人力資源社會保障部表示，下一步將積極推進養老保險大陸全國統籌，確保養老金按時足額發放；持續擴大企業年金覆蓋面；推動有條件的村集體經濟組織補助城鄉居民養老保險投保人繳費，增加個人帳戶積累；促進靈活就業人員和新就業形態勞動者參加養老保險；開展工傷保險跨省異地就醫直接結算試點。

個人養老金制度是政府政策支持、個人自願參加、市場化營運的補充養老保險制度，年繳費上限為1萬2000元，屬於第三支柱保險中有國家制度安排的部分。人力資源社會保障部數據顯示，目前開立帳戶人數超過5000萬人。