大陸籍評論家王志安日前參加「賀瓏夜夜秀」，內容影射不分區立委提名的罕病律師陳俊翰，引發社會議論。去年參選桃園市議員的謝克洋在臉書表示，過去綠粉也曾經嘲諷坐在輪椅上的國民黨立委吳斯懷！

大陸籍評論家王志安日前參加「賀瓏夜夜秀」，內容影射不分區立委提名的罕病律師陳俊翰，引發社會議論。移民署24日表示，王志安旅居日本，持有大陸國籍，以觀光名義申請來台，但卻參加節目發表言論，違反相關規定，已廢止其入境許可，並管制5年不予來台；據了解，王在移民署廢止發出前，便已提前搭機離台。

王志安在節目提及，台灣選舉造勢像一場秀，「把殘疾人推上去煽情要支持民進黨」，被認為是在訕笑陳俊翰，節目播出後引發渲然大波。許多綠營人士及支持者紛紛表達不滿，認為對身障人士極不尊重。

去年參選桃園市議員的謝克洋在臉書表示，隨便都找得到這些外套穿著「Team台灣」的人，過去也嘲諷因為動手術而坐在輪椅上的吳斯懷。

謝克洋認為，這群人會氣噗噗地全部跳起來，就只是因為你們在乎的民進黨被嘲諷，如此而已。