偶像女團Twinko出身的女星篠崎泫，今（24日）回顧10年前因練習遲到，連發10則道歉文，但卻因此光速掉粉，讓她直言「每天都很想哭」。

篠崎泫曬出10年前的動態回顧，原來她當時還是女團成員時，因為練舞遲到，而懲罰遲到的方式就是在粉專公開道歉文，而她也連發10則同樣內容的PO文「真的很抱歉，因為我個人的遲到造成Twinko的練習延誤，我為此感到非常愧疚，在此跟Twinko還有公司說聲對不起」。

篠崎泫過去因發同樣文案狂掉粉。（圖／取自篠崎泫IG）

沒想到此舉讓她因此狂掉粉，「我就被以為是被盜帳號，瘋狂被退追，一天退了一萬多粉吧。」此外，剛成團時，公司也會用她的粉專發一樣的文案，「也是一天內發連發好幾則，一模一樣的內容，也是連續好一陣子。所以那陣子我每次打開粉專，都被退追好幾千，每天都以光速在掉粉，每天都很想哭。」曝光女團背後嚴苛內幕。

台日混血女星篠崎泫因在節目玩狼人殺表現亮眼，因此被封為「狼人殺女神」，之前她自爆坎坷身世，住過7個寄養家庭，還被養父當作活體獻祭、關狗籠毒打等不堪回憶，但卻遭質疑「太假了」，讓她直言「我怎麼經歷跟我怎麼活是兩回事」、「不是每個人都會被經歷制約成多數該有的樣貌」。