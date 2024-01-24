英國林肯郡野生動物園有好幾隻非洲灰鸚鵡學會人類的粗話，新加入同舍的其他鸚鵡也「有樣學樣」。

英國林肯郡野生動物園2020年出了5位超級另類的動物明星，園內有5隻非洲灰鸚鵡以連珠炮式的滿口髒話惹得遊客忍俊不住，蔚為奇觀。園方當初的對策是把這5隻頑皮鬼與整群鸚鵡隔離飼養，豈料同住的另外3隻鸚鵡最近學舌「染上惡習」。園方周二（23日）決定採取「鳥海」戰術，讓8隻成天爆粗口的鸚鵡與其他92隻鸚鵡同居，盼以優勢數量發出的鳥鳴聲讓8隻鸚鵡「分心」模仿。

綜合英國廣播公司（BBC）、英國《獨立報》報導，林肯郡野生動物園（Lincolnshire Wildlife Park）原本5隻出口成「髒」的非洲灰鸚鵡（African grey parrot）名叫比利（Billy）、泰森（Tyson）、艾瑞克（Eric）、小玉（Jade）與艾希（Elsie），2020年加入林肯郡野生動物園同處一室沒不久，飼育員發現牠們居然會說髒話，園方於是隔離這5隻鸚鵡，據說隔離鳥舍有如5個老男人並肩幹活兒的場合，爆出連篇髒話之後還會發出「笑聲」。3個月「冷靜期」無效，園方還是讓牠們進入展場，5隻鸚鵡以「出口成髒」變成動物園明星級住客。

當時鳥舍張貼免責公告「本園無法為您聽見的內容負責」，明白告訴遊客：「請注意，這處鳥舍可能會出現所有常聽到的髒話。倘若您身邊有心性敏感的人士，敬請留意。」

飼育員周一（22日）發現，園方新近獲贈的3隻鸚鵡艾瑞克（Eric，與前面5隻其中之一同名）、「船長」（Captain）、席拉（Sheila）也學會說髒話。8隻鸚鵡有6隻模仿男聲、2隻模仿女聲，同聲開譙時聽來的確不妥，「牠們說的不是普通的髒話，而是很不堪的髒話」，兒少不宜。園方周二把8隻鸚鵡遷入另一處鳥舍與92隻鸚鵡同住，希望這個對策能讓其他鳥類的聲音蓋過粗口，誘使8隻頑皮的鸚鵡學習其他同類的叫聲。

鸚鵡很聰明，智力可媲美猿猴、鯨豚，能學習模仿各種聲響，除了人類說話的字詞，汽車警報器、其他動物的叫聲也難不倒牠們。大自然裡的鸚鵡高密度群居，經常模仿彼此的聲音，用於相互呼叫與回應。從事鸚鵡飼育工作35年的動物園執行長尼可斯（Steve Nichols）說，鸚鵡一旦學會某種聲響或詞彙就會永遠記得，在世界局勢極其嚴肅的時刻，這5隻鸚鵡滑稽的行徑能讓遊客開懷大樂。

'You would be took off air straight away if you could hear what's coming behind me now'



Steve Nicols from Lincolnshire Wildlife Park spoke to @BBCBreakfast about their problem with swearing parrotspic.twitter.com/NOag35ik6W — BBC East Yorkshire and Lincolnshire (@looknorthBBC) January 23, 2024

尼可斯評估，園方最新的移舍應該會成功，因為8隻說髒話的鸚鵡很可能會開始模仿其他鳥類的聲音或周遭聲響，從而減少發出粗口的頻率：「園內大約30隻鳥會模擬卡車倒車或微波爐發書的嗶嗶聲。希望其他的鳥兒也能『比照辦理』，讓髒話減少。」尼可斯坦承這招仍有失敗風險，萬一沒成功，「本園會說髒話的鸚鵡將多達100隻，這只能靠時間證明」。他強調，鸚鵡群體愈大，成員就愈快樂，「就算牠們全都學會說髒話，也該優先照顧牠們身為鳥類的福祉」。

林肯郡野生動物園是全英國最大的鸚鵡棲息地，園內鸚鵡約2000隻，品種超過100種。