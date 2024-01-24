大陸地區很多農村都會利用沼氣來燒、煮飯，而今天在四川梅山的村莊內，發生一起沼氣爆炸事件，該戶男主（50多歲），用沼氣炒菜時，發現火很小，拿鐵絲去通管道，意外引爆沼氣，男子當場被炸飛上天，所幸墜落時掉落在柴火上，送醫時意識清楚，而村里的監視器拍下整個驚險過程。

據了解，當時男主在屋內利用沼氣在炒菜，發現沼氣氣量不足，感覺火力不夠，就利用鐵絲去疏通，疑似鐵絲在疏通過程中摩擦出現火星，才會引爆沼氣，而爆炸瞬間，將男主炸飛約6公尺高，最後墜落在柴火上，造成男子有骨折及軟組織挫傷，所幸送醫後沒有生命危險。

該村莊的負責人表示，當時就聽到爆炸聲音，附近居民都出來幫忙，男子說當時在是疏通沼氣管，也不知道為何就爆炸了，而調閱監視器畫面，可以看到爆炸後男子掉落的畫面，負責人希望這案件可以讓民眾重視使用沼氣，還是有一定的危險性，要多加注意。