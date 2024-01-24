澎湃新聞24日報導，2024年大陸春運即將於1月26日拉開大幕，歷時40天。近日大陸多地相繼發布出行提示資訊。中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）鐵路12306系統，自1月12日啟動春運鐵路售票以來，累計發售1.9億張，其中春運期間車票6108萬張、同比增長159％。單日最高售票量1893.7萬張、單日最高訪問量達629.2億次。

國鐵集團客運部指出，2024年鐵路春運是疫情平穩轉段後第一個常態化春運，旅客購票出行需求旺盛。從目前預售情況看，2月3日至6日，深圳至貴陽、深圳至南寧、深圳至武漢、深圳至重慶、廣州至重慶、廣州至貴陽、廣州至武漢、北京至哈爾濱等方向的車票較為緊張。

預售期內，廣州至成都、廣州至南昌、上海至武漢、上海至北京、上海至青島、北京至長春、北京至瀋陽、北京至濟南、北京至大同、北京至呼和浩特等方向部分車次仍有餘票，旅客朋友可及時購買。

廣東省交通運輸廳《關於做好2024年全省春運工作的通知》指出：「受經濟持續恢復向好和春節假期較往年有所延長的影響，群眾出行意願強烈，貨物運輸需求旺盛。」經相關部門綜合研判，2024年春運客流、車流總體較去年有較大幅度增長，鐵路、水路客運量和自駕車出行量有望創歷史新高。

廣東省交通運輸廳預測，2024年春運期間，廣東省高速公路路網日均車流量預計將達686.45萬車次，同比上升6.4％。出城方面，預計2月2日（臘月二十三）車流開始增多，返鄉高峰將從2月4日持續至2月8日（臘月二十五至二十九），預計除夕當天仍有部分自駕返鄉車流。

返程方面，2月14日（正月初五）返程車流逐漸增多，返程高峰從2月15日持續至2月17日（正月初六至初八）。元宵節後2月26日（正月十六）還將迎來一波返程小高峰。

2024年鐵路春運是疫情防控轉段後第一個常態化春運。

大陸「潮新聞」報導，今年春運，鐵路杭州站預計發送旅客1011萬人次，日均25.3萬人次，同比2023年增長32.9％（同比2019年增長19.0％），將創歷史新高。

國鐵南昌局表示，2024年春運，南鐵預計發送旅客3456萬人次，同比增幅50.3％；江西預計發送旅客1750萬人次，同比增長42.4％。預計2月17日（農曆正月初八）南鐵管內客流將達最高峰116萬人次，江西預計發送旅客60萬人次。

其中，江西福建兩省之間，以及兩省去往上海、杭州、溫州、廣州、深圳等方向客流發送量保持穩中有升，西南、東北等長途方向客流有減少趨勢。

此外，山西省公安廳交管局預計，今年春運期間山西省道路交通流量同比將有較大幅度上升，高速公路總流量預計突破3000萬輛次，全省公路總流量將突破6200萬輛次。

2月27日至3月5日（正月十八至正月二十五），各級學校陸續開學，學生離家返校與群眾外出務工流交織，各城市進出城高速公路路段、市區和縣市各客運場站、高鐵站、火車站周邊道路人車交通流集中增大，以中長途出行為主的學生及務工人員組成的返程高峰將會是春運期間最後一波流量高峰。