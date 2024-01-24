韓國女團(G)I-DLE將於29日發行新專輯《2》，近日先行曲《Wife》曝光，前衛視覺造型和洗腦曲風，讓MV才剛上線就登上YouTube音樂發燒影片排行第一名，但是歌詞卻被指出，有明顯性暗示，引發網友批評，甚至韓國電視台KBS在今（24）日公開審議結果，認定歌詞過於煽情，而取消播放資格。

(G)I-DLE在近日發布新歌《Wife》，官方YT頻道上線短短2天，就獲得千萬播放量，但是歌詞卻被指出有性暗示和暗指婚外情，加上MV造型有網友指出，神似瘋馬秀，歌曲不適合未成年聆聽，但卻也沒有歸類為19禁歌曲，而引起爭議。

"Wife" and "Rollie" are ineligible for broadcasting by KBS Broadcasting standards



• "Wife" for lyrics that are overly sexual

• "Rollie" for lyrics that mention a brand



The other songs from the album are eligible#GIDLE #여자아이들 pic.twitter.com/padCy2NEqW — (G)I-DLE Charts (@idlecharts) January 24, 2024

在《Wife》MV中，5名成員帶著淺色妹妹頭假髮，穿著白色寬鬆服裝，畫面看起來十分青春洋溢，但是歌詞卻有「 親愛的，大口的嘗一口」、「就算吃到飽了，也不要吐出來」、「你已經長大了，不再是小孩子了」、「因爲心情很好，所以我要深深地吞下去」、「這還不是全部，把上面的櫻桃摘來吃吧」。

歌曲一出，韓網掀起激烈討論「大人聽是還可以，有很多想像空間，但小孩聽就...」、「一想到小學生唱這首歌給我聽就頭暈」、「拜託，如果你要寫這樣的歌詞,請標註19+」、「歌詞太露骨了」、「歌詞太刺耳了」、「我的天」、「歌詞寫得一如既往的爛」、「想到小孩子們會跟著唱這首歌，抖抖」、「這個歌詞是瘋了吧」。