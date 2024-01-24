全球最大汽車製造商豐田頻遭質疑電動車款發展太慢，但公司董事長豐田章男近日卻指稱，純電動車預計最多只能占據全球市場30%的份額，引發熱烈討論，就連美國電動車大廠特斯拉的執行長馬斯克也忍不住做出回應。

豐田章男在本月的一場商業活動中表示，考量到全球有10億人口沒有電力可用，全面轉換成電動車並不實際，因此傳統燃油車、混合動力車以及氫燃料電池車將繼續占據市場的其餘份額。

電動汽車分析師Sawyer Merritt在社群平台X（前身為推特）上分享了這則新聞，向來嘴砲猛烈的馬斯克則以1字英文「Sigh」（可嘆）作為回應，表達出他的無奈之情與難以理解。

Sigh — Elon Musk (@elonmusk) January 23, 2024

馬斯克去年曾警告，如果傳統汽車製造商不迅速向電動車轉型，就會遭到淘汰，就像當年的底片巨頭柯達遭到數位時代拋棄一樣。

可是豐田章男多年來一直在鼓吹「多路徑方法」，認為消費者應該能夠選擇任何符合他們需求的動力系統，而電動車的轉變不會像許多人想像的那樣迅速發生。美國《消費者報告》去年的調查也指出，油電混合車的評價最好，消費者認為電動車的可靠性遠遠低於傳統燃油車。