全球電動車市場持續成長，據工研院指出，2022年全球電動車銷售量突破1,600萬輛，2023年預期可超越2,000萬輛，包括純電動車（BEV）、混合動力車（HEV）及燃料電池電動車（FCEV）等；據大陸數據顯示，比亞迪去年的國內新車保險註冊登記總計240萬輛，大陸占有率11％，第四季交車量已超過特斯拉。

在汽零廠中，東陽看好大陸車市逐步好轉，原廠委製（OEM）已在當地介入新能源車布局，新增轉投資三個廠去年已出貨，供應特斯拉兩廠，續有的大陸新能源車案持續進行中；永新-KY、百達-KY、廣華-KY則受惠比亞迪既有訂單挹注，從2023年第四季營運動能已可看逐步增溫，永新-KY 2023年營收32.41億元、年增8.28％，改寫歷年新高；百達-KY以18.17億元、年增27.98％，創近五年新高。

法人表示，比亞迪迅速崛起反映了大陸汽車品牌在開發優惠、高科技，且能很快獲得國際接受的電動汽車方面，所享有的普遍優勢；24日盤面上汽零鼓包括東陽、劍麟、凡甲、皇田、堤維西、江申、倉佑、胡連、麗清、百達-KY漲幅逾1％優於大盤表現。

群益投顧董事長蔡明彥指出，台股在下周聯準會開會前，資金將持續輪動故股題材表現，以車用零件股來說，受惠中小型類股有望再迎接補漲行情；展望盤勢，下周30日聯準會開會前，外資除非有重大利多否則動作較小，台股僅剩不到8天封關前，預期盤整機會大，短線不容易上攻高點，投資人若考慮是否要抱股過年，建議可選擇較低基期的題材股布局。