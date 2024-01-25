前TVB新聞主播袁沅玉去年離開主播台後，轉投入安老服務行業，但仍會透過社群分享近況，近日她曬出近照，從甜美路線轉變成擁有肌肉的健美形象，讓網友看了都震撼不已。

袁沅玉和健身教練各舉起一隻手，二頭肌明顯，和她平日甜美可人模樣差很大，讓網友都驚呼不已。而一旁的健身教練Rosofia（魏楚燕）來頭也不小，中義混血的她，2016年奪得奧林匹克亞洲香港賽女子比基尼健體美全場總冠軍，成為亞洲最年輕的國際健美總會（IFBB）職業選手。她常在社群曬出全身肌肉的身材，相當吸睛。

袁沅玉和健身教練合影，曝光結實肌肉。（圖／取自袁沅玉IG）

香港浸會大學傳理及影視學院新聞系（廣播新聞）畢業的袁沅玉，2017年在有線新聞擔任實習記者，後來成為港聞組記者，2018年加上無線台擔任新聞主播，她也主持過不少節目，去年5月正式宣布離開效力5年的無線新聞。

其實，袁沅玉因為上位過快，被質疑是無線新聞部高層袁志偉的姪女，但她否認兩人是親戚關係，並曬出與爸爸的合照，直言「其實我爸爸不是電視台高層，也不是達官貴人，只是普通不過的一個平凡人。」