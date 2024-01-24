民眾黨發言人陳智菡22日在《新聞面對面》節目提到，「行政院長的任命，沒有經過多數同意的話，未來也有可能被倒閣的！」言論引發熱議。媒體人黃揚明表示，倒閣要執政者天怒人怨的時候才能提，比如說硬推一個大家不喜歡的政策，如當年一例一休或萊豬進口，這尚方寶劍不可輕易出鞘，一旦出竅，在野黨就要有不惜國會重新選舉的決心，要有把握才提。這當然不會是民眾黨發動，一定是國會最大黨國民黨來發動。

「倒閣的部分，其實是陳智菡她...講太快了！為什麼？你要閣揆跟這個執政者天怒人怨的時候才能提！」黃揚明表示，「為什麼天怒人怨才能提？因為就算解散立法院...解散立院不是必備條件...他倒閣通過，行政院長可以同時要求總統解散立法院；也可以自認倒楣，我就下台了！」

黃揚明指出，這個叫恐怖平衡，因為你一個執政者如果民意滿意度假設只剩20％，解散立法院誰會選得好？「在野黨嘛，這個時候在野黨：好啊，你解散啊你解散啊？」所以這是要看民意的。主持人謝曜州提到，那如果賴清德做兩年，做得很不好的話，那就是時機到囉？

黃揚明強調，所以那個時候是要看有沒有極端事件發生，比如說他硬要推一個大家都不喜歡的政策，有點類似當年的一例一休，或是萊豬、萊牛進口，就是這種引起社會極度爭議的，過去民進黨過半的時候，你沒有辦法提。謝曜州說，所以這支尚方寶劍是大有機會？看賴做得怎麼樣？

「你不可以輕易出鞘，但是一旦出竅，你在野黨就要有一個：國會就算重新選舉，我都不惜！我要有把握，才會提。」黃揚明直言，這個當然不會是民眾黨發動，一定是國民黨、國會最大黨來發動，民眾黨到時候要不要配合的問題。