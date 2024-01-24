名列國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰，涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團，吸金洗錢數億元，檢警日前聲押禁見潘奕彰、共犯林耿宏7人獲准後，23日又展開第二波偵查行動，兵分10路搜索、約談涉嫌洗錢ACE王牌集團總裁、建業法律事務所所長王晨桓及集團幹部5人到案，檢察官24日訊後聲押禁見王晨桓5人。台北地院晚間裁定王晨桓、林淑芬、謝詩瑩3人均羈押禁見。另高偉倫及李琳達2人仍在開庭中。

被檢方聲押的5人，分別為王晨桓、誆稱MOCT（魔券幣） 將於ProEX等知名交易所上市並負責相關業務的李琳達、Ace職員高偉倫，以及自稱「系統之神」的在押共犯林耿宏的友人林淑芬、謝詩瑩。

年僅40歲出頭的王晨桓，2022年接下建業法律事務所所長，是知名律師。

警方調查，潘奕彰等人勾結詐團，自2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息，或招攬業務員以話術誘騙被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱1顆市值30元台幣，宣傳未來會在國內外知名虛擬貨幣交易所交易，獲利可期。

該詐團要求投資人下載特定APP後，再要求「場外交易」，規避交易所KYC審查，被害人以為是以低價購買虛擬幣，事實上詐團宣稱的虛擬幣錢包無法轉移，事後投資人發現虛擬幣無法流通變現，幣值暴跌，始知受詐騙，向警調提告檢舉。

北檢1月3日指揮新北市刑大、調查局台北市調查處上百人兵分15路，搜索潘奕彰、林耿宏等人位於北市內湖區、新北市新店區、台中市西屯區住處、公司等地點，拘提潘奕彰、林耿宏10多人到案，並查扣現金1億1152萬元以及估計1億800萬元的虛擬幣，總計不法所得2.2億元。檢方訊後聲押禁見潘、林7人獲准。檢警為釐清案情及金流，23日再展開第二波偵查行動。

北檢檢察官23日指揮新北市刑大、調查局台鎮北市調查處、宜蘭縣礁溪、蘇澳分局搜索10處，並拘提王晨桓等5人到案，檢察官訊問後，認王晨桓5人均罪嫌重大，且有勾串、滅證、逃亡及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。