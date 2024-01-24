何時辭職、怎麼樣辭職、辭職後的後路等，對於許多勞工來說都是一大難題。一位網友近日發現，有些職場後輩明明沒找到下份工作，卻都很勇敢的「裸辭」，甚至連年終獎金也不拿，讓他忍不住好奇背後原因，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛指出，由於年輕人多數沒有車貸、房貸、養小孩，加上工作薪水低，因此對於辭職一事才會相當有勇氣。

原PO在PTT發文指出，最近他在職場認識了一些想辭職就辭職的年輕人，甚至不願領10萬元的年終獎金而在年前離職，讓他忍不住好奇，難道是因為沒有貸款、沒有經濟壓力，才讓這些年輕人像是有了無敵狀態、想幹嘛就幹嘛，老闆罵1句、年輕人就回飆5句，「裸辭有卦嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「沒有家庭要養為啥不行」、「沒有房貸、車貸、小孩要養，基本上無敵」、「反正薪水也沒多少，幹嘛這麼委屈」、「沒家庭壓力當然想怎樣就怎樣」、「因為公司給他們的鳥蛋薪水隨便找也找得到替代」、「反正也沒啥年資」、「住家裡，沒有好工作想辭就辭，反正不用當奴隸」、「現在的人沒那麼賤，被踐踏尊嚴還低聲下氣」。

另外也有不少網友認為，不少年輕人年前裸辭是因為年終根本沒多少，「你年終有跟沒有一樣時就沒差這一點啦」、「你確定有年終？多少錢？」、「要先確定老闆有給年終欸」、「公司沒給多少年終，不領沒差」。