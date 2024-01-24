意外釣出一堆「養女」？有女子在網上分享，因為喜歡算命，意外揭發自己曾是棄嬰，並且22年前還曾經在河邊活了10天，讓她笑稱「這下子生辰八字都算不了，只能看面相、手相了」；對此，網友也表示「在河邊活了10天好厲害，這算傳說中的主角光環嗎」、「你的命不用算，在妳被救起的那一天，妳的命已經不同了」。

一名女子在「Dcard」發文，她提到由於對私人空間意識較強，但媽媽時常進房整理，但時常沒經過允許便把物品丟了，或是重新擺放，兩人還因此爭吵不斷，某次，同樣狀況發生，她還被媽媽賞了一巴掌，而爸爸則跳出來講了一句「等妳畢業後要跟你講一件很嚴重的事」，她心裡則想「什麼嚴重的事，我不是親生的？」。

幾年後，她因為喜歡算命，當她問起家人自己出生的時辰，家人總是說忘記了帶過，直到她某一次和男友去戶政事務所申請戶籍謄本，發現自己真的不是親生，且上面寫著「民國XX年XX月XX日，在某某地方發現之棄嬰，幾號申登，原名叫什麼，被誰登記，幾年被收養，之後改了幾次名」。

她還表示自己是被棄置在河邊，並且依照身分證上的生日推算自己「曾在河邊活了10天」；後來她畢業後，某天也跑去和爸爸提起已經知道「畢業後要說得嚴重事」，而爸爸也淡定的回應「之後全家一起吃飯，妳媽再講」，但是這件事情也就不了了之。

不過，她想到媽媽的極端個性，肯定是不想面對這樣的事情，如今，她已23歲，雖然沒有出生證明，也不知道親生父母在哪裡，以及她真實的生日日期，但她也感謝爸媽的養育之恩；她也笑說「這下子生辰八字都算不了，只能看面相、手相了」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「妳養父母比你親生的父母還偉大！妳要好好孝順他們感恩他們」、「養父母是妳一生的貴人，幸運的妳」、「在河邊活了十天好厲害，這算傳說中的主角光環嗎」、「你的命不用算，在妳被救起的那一天，妳的命已經不同了」、「如果妳真有辦法在10天沒有充分喝奶的情況下，還有力氣哭很大聲，也是挺頑強的」。

另外，也有網友發現，釣出不少「養女」回應，「我也是養女，是國中要申請補助去媽媽房間拿得戶口名簿才知情」、「我也是長大之後才發現自己是養女，...最後聽說我爸媽是因為沒辦法生小孩，花了16萬買我的」、「我也是我爸媽領養的 在知道的當下確實很崩，但也珍惜能陪在爸媽身邊的時光潰」。

還有網友表示，「我也是棄嬰（舉手），根據媽媽的說法，我是用衣服包起來，放在助產士家門口，身上有紙條寫我的出生年月日」、「雖然我不是棄嬰但我也是被收養的，聽說我還在親生媽媽的肚子裡，她就到處給人開價要賣我」、「我也是結婚當天才知道我是養女，但戶籍謄本上有生母的名字，但沒有父親」、「我也是養女，在我國二時因比賽要領獎學金，必須用到戶籍謄本，養母才告訴我的」。