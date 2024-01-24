網紅超哥因不滿新開的海鮮餐廳遭Toyz批評難吃，暴怒當街打人，引發軒然大波，但也意外讓餐廳爆紅，大排長龍。「卡提諾狂新聞」也派人去買餐，更向女店員提問「評論會送拳頭嗎」，對方想了1秒後回「我不知道」，讓網友都笑翻。

卡提諾狂新聞仿造日本綜藝節目《住宅改造王》模式，製作了3分鐘短片，開頭以「台北市大安區，坐落在繁忙都市角落，一家充滿鐵與血的江湖日料店超甲組壽司」，並找了來台發展的日籍網美「踩雷女王片山珍珍」前往排隊用餐，事前還穿上多件厚外套、反背後背包，戴上安全帽增加防禦力。

未料生意實在太好，餐點早早就銷售一空，被告知下次請早，但珍珍幸運撿到櫥櫃內僅存的一盒丼飯，結帳時還小聲問女店員「請問評論的話...會送拳頭嗎」，女店員聽到忍不住笑了出來，猶豫1秒後說「我不知道」，讓網友都笑翻。

至於被Toyz用生命給負評的料理部分，珍珍認為是好吃的，不解為何會被Toyz評成這樣，但她也坦言，價格方面似乎跟分量並沒有成正比，事後還是去其他餐廳吃飯才吃飽。片尾《狂新聞》還打趣「如媽媽般親切的店長，並沒有讓珍珍當場濺血」。

影片曝光網友紛紛留言：「聽到住宅改造王BGM就笑了」、「女店員沒有否認XDDD」、「大家要感謝椅子用生命捍衛美食，才會有好吃的丼飯」、「沒有否認也太好笑，店員還認真想了一下」、「老闆去越南了，暫時連絡不到」、「感謝戰地記者的真實報導，裝備很重要」、「感謝超哥竟然讓踩雷女王復活，而且沒踩到雷」、「認真回，看起來醋飯應該是品質不穩問題」。