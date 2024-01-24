41歲男星宥勝先前因捲入「Me Too」風波，遭檢方依強制猥褻罪嫌起訴，他也沈寂了半年多。今（24）日在臉書宣告將出席花蓮的公開活動，為小農發聲，並曬出一家四口合照，表示「很久沒和大家見面了。」準備踏出復出第一步。

宥勝今24日在在臉書發文透露，本周六（27日）將出席「全球友善耕地永續環境推廣協會」的稻田活動，他寫下「很久沒和大家見面了，這個周末，我們將在花蓮與你一起走進稻田。從2021年起就沒有停下腳步，以國際標準為核心，從事減碳農法推廣與大眾友善教育，希望為全球暖化盡一份力，並守護消費者的飲食健康。」讓花蓮成為他復出的第一站。

而宥勝本月9日接受採訪時表示，「之前一直保持沈默是想要保護女生，事實不是大家想的那樣，但是因為已經進入司法程序不方便多說，目前全力配合調查，證明自己清白」，記者提問是否有意願和被害女子和解？他說「將透過法官決定。」

據了解，2016年底宥勝結束工作提議送女被害人返家，由她駕駛宥勝的車子返回她的住處，2人抵達後，宥勝藉口要借廁所進入她的屋內，他假裝心情不佳，突然以面對面的姿勢坐在她的大腿上，以手控制她雙手解開內衣，以舌舔耳，以手摸胸對她猥褻。

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