脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》邀被封殺的大陸前央視記者王志安評論台灣選舉，王志安在節目中談論台灣大選稱「把殘疾人推上去煽情的」，疑似影射民進黨不分區立委候選人陳俊翰，引發外界軒然大波，王志安持觀光簽證入境卻錄節目，遭移民署開罰，將依法廢證並管制入境5年。王志安今（24）日YouTube頻道持續更新，稱對於流落海外的異鄉客而言，「台灣就是我們的第二故鄉」、「希望台灣不要排斥我們」。

王志安24日上新片，影片記錄了1月7日到1月21日，走訪三個政黨的競選總部，拍了三場造勢晚會，影片尾端表示對於這些流落海外的異鄉客，台灣就是第二故鄉，喊話「希望台灣不要排斥我們，台灣之所為被稱為華人之光，是因為它的民主和自由，而民主和自由最大特點，就是開放和包容」。王志安在影片中提到到台灣感受很親切，因為台灣可以說中文，恍惚之間有種回國的感覺。

王志安總結在台灣的感想，三個政黨各有不同的支持群體，競選總部也風格各異，他認為海峽兩岸有政治歧見，但希望不要波及到人民，許多中國大陸人民對台灣有著樸素的情感，因為台灣有著中國大陸嚮往的熱度以及生活方式，他在這14天感受到台灣的普通人非常善良和熱情。當時他去嘉義參加競選總會，結束後叫不到車，有一位台灣女生主動幫忙載他們到高鐵站，讓他直呼：「其實海峽兩岸，普通民眾之間的那種善意，其實是兩岸之間最大的資產。」