48歲的江姓女家政婦，涉嫌竊取台南市北區某醫師住家保險箱內的財物被警方循線逮獲。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

48歲的江姓女家政婦，6年多來長期受雇在台南市北區某醫師的住家打掃，但竟暗中觀察記下對方保險箱的號碼，並於本月11日涉嫌偷取2塊1公斤重的金條、金飾、金牌、現金等物，價值400多萬元。江婦當天將部分舊金飾拿到銀樓變換新金飾後，被警方過濾周遭監視器查獲，昨天將她拘提到案，並循線找回失竊財物，全案依竊罪嫌移送法辦。

事後，被害醫師感慨說，這6、7年來，每周一到周五江婦都會到他家打掃，他真的很不願意懷疑江婦犯案。

市警五分局18日接獲這名被害醫師報案，指稱家裡遭小偷，放在保險箱內的金條、金飾及現金被竊後，立即組成專案小組展開調查。

鑑識人員前往醫師住家採證後，發現門窗沒被破壞的痕跡，代表應是「內賊」所為，隨即鎖定長期在醫師家中打掃清潔的江婦涉案。

警方清查江婦近期的活動範圍，並輔以周遭監視器影像追查，得知江婦曾於11日中午前往中西區某銀樓，持舊金飾變換新金飾，經被害人指認是被竊金飾無誤後，為免江婦持續將竊得物品脫手變賣獲利，專案小組隨即檢具相關事證聲請拘票及搜索票。

昨天警方執行拘提、搜索時，當場起獲被害人被竊的金條、金飾、金牌共計13件，以及新台幣4萬5000餘元及美金160元等遭竊物品，合計價值400多萬元。

經被害人清點失竊金飾及金錢後，發現被竊物品幾乎全數找回，對偵辦員警連連致謝，也對警方的高效率辦案豎起大拇指。

據了解，江婦原打算偷完後於過年前離職，但尚未離職即被警方查獲法辦。