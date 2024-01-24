三立股東入股中嘉，有媒體壟斷疑慮，國家通訊傳播委員會（NCC）24日以中嘉集團意圖規避提供資料為由，裁罰中嘉集團旗下12家系統經營者各120萬元罰緩，合計裁處罰緩1440萬元。但NCC爭議仍持續熱議，前立委郭正亮更痛批主委陳耀祥，直呼立委應追究到他原任教的台北大學。媒體人謝寒冰示警，賴清德當選後在清理戰場，把蔡英文留下的麻煩趕快處理掉，然後數位中介法一定會上路，屆時NCC必會千方百計護航。

「陳耀祥下來，你以為賴清德就會從此以後導入正軌？當然不是！賴清德只是要用他自己的人而已！（主持人盧秀芳：會有另外一個陳耀祥）」謝寒冰表示，以賴清德這種鴨霸的個性，接下來數位中介法一定上路！「我已經警告過大家好幾年了，但是台灣民眾不聽嘛！」

謝寒冰強調，「所以，你現在讓賴清德當選了，數位中介法一定會上！然後NCC一定會千方百計護航。」

謝寒冰指出，那賴清德最近在做什麼事情？他在清理戰場，他把蔡英文時代留下的這些東西趕快處理掉，「反正罰錢也不是罰他嘛，而且分成這麼多家業者，12家業者，每家罰120萬？那個基本上叫什麼你知道？叫收保護費！你們每一家交120萬來，我們湊一湊，就這樣搪塞過去了！」

「陳耀祥你可以去羞辱他，我也贊成羞辱他，因為這個人他做的事罄竹難書，去弄他剛剛好而已！」謝寒冰強調，可是問題是，弄他只是洩憤，接下來要怎麼樣去制衡、對抗NCC？這才是在野黨應該要趕快去思考的問題。因為現在有一個東西可用的就是，民眾黨也很賭爛NCC，因為民眾黨最近也在問NCC很多事情。