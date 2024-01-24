立院龍頭之戰，2月1日投票。國民黨推韓國瑜、江啟臣「韓江配」，民進黨推游錫堃、蔡其昌「游昌配」，民眾黨的態度備受關注。有人傳出民眾黨「早上選院長支持綠、下午選副院長支持的藍」，前立委郭正亮爆料表示，前立委沈富雄也預測說，「想來想去，民眾黨還是早上、下午不一樣，比較好」。

針對立法院正副院長選舉，郭正亮24日在《下班瀚你聊》節目中表示，現在最常聽到的謠言，不是說民眾黨全部都支持綠 ，而是早上選院長支持綠、下午選副院長支持藍，目前已經有4個人這樣提，而且都不是隨便的人士，其中一位就是沈富雄。

郭正亮透露，他跟沈富雄聊天時，沈富雄就說，「想來想去，民眾黨還是早上、下午不一樣，比較好」，郭正亮就回說，這不是他第一個想的，沈富雄就說，「對，沒錯，已經有3個人提了」，所以沈富雄也有注意。

郭正亮更指出，民眾黨團曾說過要團進團出，但也沒意味著正副要投給同一黨，況且民眾黨主席柯文哲沒有講過團進團出，所以他覺得，還有一些變數。

郭正亮甚至認為，民眾黨投給自己比較好，這樣對藍綠都可以開攻。