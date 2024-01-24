除了引擎之外，變速箱也是車輛傳動的關鍵，不然車子也不會動，美國艾里遜變速箱公司（Allison Transmission）18日宣布獲得美軍合約，將為M1A2艾布蘭坦克SEPv3型全面換發新變速箱X1100，直接告別古董變速箱，不是翻新、不是升級，而是全新設計，等於同時讓車輛變速箱里程數直接歸零（開車的人都懂），合約金額超過8300萬美元（近新台幣26億元）。

綜合艾里遜變速箱公司官方公告以及《保加利亞軍事新聞》（Bulgaria Military）24日報導，這次升級不僅是為了少數幾輛坦克，而是全面換發。包含美國陸軍所擁有的在內，外國軍隊所擁有的每一輛艾布蘭系統增強套件第3版（簡稱SEPv3）坦克都能獲得升級，艾里遜變速箱保證交付和安裝流程將在2024年初開始，目標是在今年年底前完成。

根據公開數據，全球共有641輛艾布蘭斯SEPv3坦克。美國陸軍擁有154輛l5。波蘭也準備買250輛，預計到2025年底將全部到位。澳洲還在等待其訂購的75輛艾布蘭斯SEPv3坦克，另外還有北非國家摩洛哥，擁有162輛艾布蘭坦克，已於2022年批准並準備升級至SEPv3標準。

艾莉森變速器最近在一份新聞聲明中宣布，SEPv3將配備X1100變速器。這意味著每個要使用的變速器都是全新的，基本上為每輛車實現了零里程化，而且還十分具有成本效益。

X1100變速箱可適配45噸至63.5噸之間的車輛，可以有效地搭配柴油或渦輪發動機，最大可承受1500馬力，還配備了多功能的全電子控制系統，可以與現代引擎同步，一個扭矩轉換器，其中包含用於無縫啟動和停止的自動鎖定離合器，以及全動力的液壓轉向，上述的種種不僅保證可靠性和耐用性，還能實現極限的峰值效能。