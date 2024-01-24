最新型的電動貨車？有駕駛日前行經國道3號時，因發現內線車道有輛貨車「龜速」行駛，於是他便切出來要超越，沒想到，一看到貨車駕駛竟然解放雙手，「邊吃便當邊開車」，還可見便當盒因為顛簸的道路不斷上下晃動，畫面險象環生：對此，網友也酸爆表示「職業駕駛不意外」、「好技術，不學嗎？」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段19秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於國道3號上，有駕駛行經該路段，發現有輛貨車「龜內線道」，當他準備超過後，竟發現駕駛解放雙手「邊開車邊吃便當」，且因為路面有些顛簸，還可看見便當盒上下晃動；對此，該頻道標題寫著「學長面臨財務危機，邊吃便當邊開車辛酸畫面流出」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「這時候你該拍好他的影像，並上配樂「金包銀」，這樣我就會給讚了」、「特死拉最新型號已經開發到貨車上了」、「職業駕駛不意外」、「說個笑話，職業駕駛」、「好技術，不學嗎？」。

另外，還有網友表示，「依照常跑高速公路通勤的觀察，最會低速霸佔內線阻礙車流的，其實是這些小貨車，而且9成以上，你怎麼示意他們都置之不理，甚至會故意減速，或是等你好不容易超過後，貼屁股逼車」。