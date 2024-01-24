無黨籍山地原住民立委候選人張子孝去年11月間，透過競選團隊黃姓執行長，以每票2000元至3000元的價格，向至少10位選民行賄買票。今年1月中旬，黃遭逮並聲押禁見獲准；新北地檢23日兵分多路搜索，通知張子孝等6人到案，並向法院聲請羈押禁見，新北地院裁定張子孝羈押禁見。。

新北檢指出，去年競選期間，張子孝為能順利當選，不思以正當途徑競選，基於對於有投票權之人交付賄賂，而約其投票權為一定行使之犯意，去年11月間，透過黃姓執行長，以辦理說明會為由，邀約具山地原住民立法委員選舉投票權的選民在新北市樹林區某餐飲店會面。

張子孝到場向在場選民尋求支持，黃則於說明會後，分別交付現金2000元、3000元不等金額給所有在場所選民，要求在場選民就山地原住民立法委員選舉投票支持張子孝。

新北檢今年1月10日查獲黃涉嫌為張現金買票案件，聲押黃獲准，經溯源追查， 23日指揮法務部調查局新北市調查處，至南投縣仁愛鄉、新竹縣竹東鎮等6處搜索，查扣手機、電腦、相關清冊等物，並通知張子孝等6人到案說明。訊後以張涉嫌投票行賄罪嫌重大，有串、滅之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

無黨籍張子孝曾擔任過南投縣仁愛鄉長、南投縣原民局長等職，本次選舉拿下11726票，得票數在10名候選人中排名第5，最後落選。