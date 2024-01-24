入冬最強寒流讓全台急凍，至今已超過百人送醫，53人死亡。內政部也在臉書粉專發文提醒保命2原則，直言「賴床是必要的」。

內政部指出，根據醫學研究，人的血管在室溫降低時就會開始收縮，並造成血壓升高，一旦心臟負荷不住，就會造成猝死。其好發時間就在於睡夢中或剛起床的「清晨」，由於輻射冷卻影響，清晨室溫與被窩溫度可相差10幾度以上，起床時如果突然接觸到低溫，又沒有適度保暖，就可能造成血管收縮，引發猝死。

內政部表示，面對寒流時必須記住2件事，一是保持室內溫度，睡前在棉被外多加毯子、穿上襪子保溫；二是必須賴床，起床時多賴在被窩裡一陣子，動動身體適應溫度、喝杯熱水暖暖身體，多穿一件衣服再起床，效果會好上許多。起床後可以多批件衣服，並喝熱開水暖活身體。

根據氣象署資訊，這波寒流將持續到25日清晨，白天後開始逐漸回溫，中部以北可回到15度以上，下周起白天高溫預估可回到20度。