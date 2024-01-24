隨著農曆春節將近，家家戶戶都準備在年前來一場大掃除。一位人妻表示，小姑的前夫10多年來都賺不夠家用，直到去年才終於離婚，沒想到小姑的前婆婆竟然要求孫子打電話，要求小姑回前婆家打掃，孫子反問「欠您們的？」時，前婆婆卻說因為孫子住前婆家，本來就應該由小姑打掃，「別以為離婚了就可以不要做」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，10多年來小姑前夫賺的都不夠自己花，靠著小姑賺錢負責家用，在周遭親友勸告下，小姑終於在去年決定離婚。

出人意料的是，原PO小姑的前婆婆近期要求孫子打電話，要求小姑回前婆家打掃，「因為她孫子還住在這裡」，孫子反問兩人都離婚了為何還要負責，「欠您們的？」，前婆婆竟回答，「這是『本來就應該』他媽媽做的，別以為離婚了就可以不要做」。

對此，許多網友紛紛回應，「可以給我婆婆電話嗎？ 想叫她起來尿尿」、「兒子既然住在前婆家，直接安排清潔人員上門打掃，要交代清潔人員向前夫或是前婆婆收款」、「超級不要臉的婆婆」、「真的是不要臉天下無敵，還好孩子很懂事」。