2024年1月24日澎湖縣／澎湖紅羅垃圾場24日晚再冒火，環保局亦調度2部挖掘機進場配合開挖底層垃圾，配合警消滅火。（澎湖消防局提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖縣長陳光復，去年底就職週年記者會上才發豪語，春節前會解決紅羅掩埋場堆積垃圾去化問題，並在春節前邀約湖西鄉長和議員到場露營烤肉吃水果。豈料，言猶在耳，這波寒流來襲卻連兩日二度竄火，非但讓消防員寒天中疲於奔命，澎湖縣長更是顏面無光。

位於湖西鄉的紅羅垃圾場是澎湖目前最大的垃圾轉運場，這波寒流來襲期間，消防局先是23日下午近6時許接獲民眾報案指稱發生廢棄物火警，派遣第二大隊、湖西、白沙、西嶼、澎南及馬公分隊共9車20人前往現場灌救，但由於現場風勢強勁，助長廢棄物火勢快速延燒，加上進出掩埋場之道路路幅狹小、車輛進出動線不佳，造成搶救困難。最後經警消延伸多條水帶，分區部署4線水線，全力灌救後，明火才於當晚7時53分獲得初步控制，8時22分火勢熄滅，燃燒面積約1000平方公尺。當晚8時42分由環保局調度挖掘機到場協助挖掘底層廢棄物，警部署3水線配合降溫及殘火處理。

不料，今（24日）晚7時12分許，紅羅村垃圾衛生掩埋場再度發生廢棄物火警。消防局一樣派遣第二大隊、湖西、白沙、西嶼、澎南及馬公分隊共9車21人前往灌救，現場也如昨天般風勢強勁，火勢向南延燒，經警消部署4條水線，3線從西側、另1線從中間進行灌救，同時環保局亦調度2部挖掘機進場配合開挖底層垃圾，明火於晚間9時05分獲得初步控制，9時30分火勢熄滅，燃燒面積約1000平方公尺。

2003年啟用的湖西鄉紅羅垃圾掩埋場，使用年限15年，2018年就已屆期。然而澎湖本島的垃圾在2007年前是以掩埋為主，但因掩埋場容量逐漸飽和，所以2008年起推動垃圾轉運計畫，紅羅垃圾掩埋場就僅微量掩埋垃圾，主要作為垃圾轉運站，目前全縣1市5鄉每天產生約2,100噸垃圾，主要都經由紅羅轉運站打包壓縮再裝進貨櫃，由貨輪載往台灣本島委託的焚化廠燒掉；若是天候不佳、船隻維修或焚化爐歲修，甚至當地反彈拒收，澎湖垃圾轉運就會被迫停擺。

澎湖垃圾處理在前任縣長賴峰偉時期，因為沒有運出而堆積數萬噸，陳光復上任後，立刻尋求同黨的高雄市長陳其邁協助處理，每天運往高雄1萬噸，其餘則打包推置在掩埋場內空地。

只是，陳光復上月25日在就職週年記者會上信誓旦旦說，紅羅掩埋場在他任內以極佳效率打包處理去化，有信心在農曆年前處理乾淨，屆時邀約湖西鄉長和議員到場烤肉吃水果。隔天就被湖西鄉長陳振中邀約環保局討論共商，希望環保局全權負責處理，並揚言不惜封場，拒收外鄉市運來的垃圾進入湖西打臉。

沒想到，春節剩兩週，但紅羅垃圾場垃圾去化因為沒從源頭減量，後續打包進度又落後，垃圾增長速度始終沒有減緩，遠不如陳縣長豪語般就算了，寒流期間還因為垃圾堆積如山，導致底層沼氣自燃悶燒兩度失火，加上東北季風強勁又加速延燒面積。