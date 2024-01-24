立法院龍頭之爭，除了韓國瑜之外，國民黨立委傅崐萁也表態爭取立院副院長位置，他更提出國會改革，聲稱要健全立法院的調查權，這也與日前民眾黨不分區當選人黃國昌提出的4大訴求相呼應。國民黨立委王鴻薇表示，其實不只高端，她在立法院當了一年立委，要跟台電調閱20年的光電躉購合約，對象是誰？為什麼要藏着掖着？但對方不給就是不給。現在民進黨的執政心態就是什麼都不讓你知道，所以她支持調查權。

王鴻薇提到，執政黨常常會喊一個口號：三黨不過半，國會就會亂。其實並不需要讓社會大眾覺得擔心說，因為執政黨不過半，而政局變得非常不穩定；然後因為沒有同意權，就要去倒閣？「如果這樣的話，我們會倒不完！」難道每個上來都要不信任投票嗎？這也不是民眾所需要的。

「我認為這個說法確實，對民眾黨會有傷啦！」王鴻薇提到，其實要做一些國會改革，很多人是會支持的，比方說調閱權的部分。自己在國會待了短短一年，確實現在執政黨很多事是採取黑箱，就是完全不讓你知道。

「我曾經舉過一個例子。」王鴻薇指出，「過去大家講得很多的是高端的合約，我光是以光電的合約，向台電去調閱說，因為他們有20年的躉購合約嘛，20年的躉購合約，你的對象是誰？這個為什麼要藏着掖着呢？他不給就是不給！」

王鴻薇強調，「所以我個人會同意這樣的調閱權！」否則的話，以現在民進黨的執政心態，什麼都不讓你知道，不是只有高端合約，保密不讓你知道。請問一下，台電你也簽了保密條約嗎？誰告訴你的？你審預算的時候有告訴國會說，連20年的合約，你通通都在保密嗎？

王鴻薇直言，「所以有關於國會的這個調閱權的部分，我個人是支持！」