大S（徐熙媛）因為前夫汪小菲在微博公開兩人離婚調解書，洩露她的個資不滿提告，北檢今（24）日偵結，將汪小菲起訴，起訴書也意外曝光，汪小菲須支付給大S的贍養費金額，在兩人孩子長大前，每個月需付100萬，總計需付1億8400萬。而回顧張清芳、謝玲玲、安潔莉娜裘莉等國內外，付贍養費案例，這一位則是拿得最多。

歌壇「東方不敗」張清芳和投資教父宋學仁在2020年離婚，結束15年的婚姻，據了解，宋學仁傳出身家約150億，依法張清芳可以拿到約70億元的贍養費，不過最後只透過律師提出13億現金和股票，加上1棟3億豪宅，共16億的要求，最後雙方達成共識。

張清芳2020年和宋學仁離婚。（圖／中時資料照片）

67歲女星謝玲玲，童星出身，8歲以《婉君表妹》被觀眾熟識，還被譽為「天才童星」，1980年嫁給香港巨富林百欣次子林建岳，兩人生下2男3女，15年婚姻因為男方出軌畫下句點，據傳，謝玲玲深得公婆喜愛，林家當時拿出4億港幣（約新台幣15.7億元）當作贍養費，補償謝玲玲。謝玲玲也憑藉精準投資眼光，讓自己身價翻倍。

謝玲玲和林建岳離婚。（圖／中時資料照）

此外，據外媒報導，好萊塢巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt），則是打了7年離婚官司，最終取得滿意結果，裘莉獲得3名親生子女的監護權，身價約3億美金（約近94億元新台幣）的小布要付2億5000萬美元（約近80億元新台幣）的贍養費給裘莉，但保住法國酒莊股權與城堡，也擁有孩子的探視權，和自由之身，雙方對結果都很滿意。