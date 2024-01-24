美國北卡羅萊納州一處沼澤公園池塘急凍冰封，池中鱷魚動也不動，口鼻露出冰層表面。

北半球這幾天迎來嚴寒低溫，美國南方也因極地寒流（arctic blast）出現大地冰封景象。北卡羅萊納州一處野生動物園裡的池塘近日出現嚇人的奇特場面，急速冰封的池塘表面居然冒出鱷魚的口鼻，隔著冰封池面還能看到鱷魚身軀懸在結冰池水裡。原來這是鱷魚在天寒地凍之中求生的特殊招數，引發網友熱烈回響。

綜合路透社、美聯社報導，位於美國南方的北卡羅萊納州南部海洋島海灘（Ocean Isle Beach）的沼澤公園戶外探險中心（Swamp Park Outdoor Adventure Center），21日起陸續發布幾支短片，片中顯示氣溫寒冷的園內有多隻短吻鱷（alligator）口鼻露出已經結冰的池塘表面，「各位，我們的冰裡有鱷魚喔！歡迎來到2024年」。

其中一支影片顯園區副理派瑞（Scott Perry）放膽近距離觸碰一隻鱷魚動也不動的吻部，同時警告網友「危險動作，切勿嘗試」。

園區總經理霍華德（George Howard）表示，園內短吻鱷一共12隻，州方判定這些短吻鱷無法在野外生存。上一次園內出現這番景象已是好幾年前的事了。他說明，鱷魚屬於冷血動物，無法靠自己的身體產生熱能調節體溫，必須依靠在外環境取暖，環境溫度下降時，牠們會進入蟄伏（brumation，指動物在冬季不活動以降低耗能的狀態）狀態，設法熬過冬天存活，牠們把吻部伸出水面，在周圍池水結冰情況下維持呼吸管道暢通。

霍華德說，池中鱷魚閉上眼睛，只有鼻孔露出水面，剛好夠牠們維持呼吸。其中一支影片顯示體長9至10呎（2.74至3.05公尺）的鱷魚就用這種姿勢懸浮於水下。

這種狀況到了周二（23日）宣告解除，氣溫回升之後，鱷魚已恢復正常活動。這座沼澤公園位處美洲短吻鱷野生活動範圍的北界，園區在州府羅里（Raleigh）以南約175哩（約282公里）處。這種鱷魚耐不住北卡羅萊納州北部偏冷的冬季氣候，每年此時，羅里均溫華氏52度（攝氏11度），周日（21日）晚間氣溫掉到華氏18度（攝氏零下8度）。

今年入冬以來，美國已有好幾次異常寒冷的氣候狀況，最近這波嚴寒氣候已導致數十人死亡。

德州休士頓市東北方的「鱷魚王國」（Gator Country）上周也發布短片展示鱷魚鼻子露出冰封池塘表面的景象，「了不起啊，這就是鱷魚置身冰凍環境的生存方式」。