芯智訊報導，財報顯示，2023年第四季，ASML的淨銷售額達到72億歐元。其中，包括系統淨銷售額57億歐元，安裝基礎管理銷售額16億歐元。第四季的毛利率為51.4％，也高於市場預期，淨利潤達20億歐元。

2023全年，ASML的淨銷售額增長到276億歐元，年增30％，毛利率為51.3％，淨利潤為78億歐元，每股收益為19.91歐元。

新增訂單方面，在接連幾季的平淡成績後，2023年第四季表現強勁，訂單金額達到創歷史新高的92億歐元。從訂單的構成來看，邏輯晶片廠商和存儲晶片廠商各占一半；其中約56億歐元來自EUV光刻系統。

從終端應用來看，2023年第四季，ASML的營收63％來自於邏輯晶片製造領域，37％來自於存儲晶片製造領域。

從區域來源看，2023年第四季，大陸依然是ASML最大的營收來源，占比高達39％，但較第三季下滑了7個百分點。