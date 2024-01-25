隨著農曆春節將至，咖啡商爭相推出各種年節伴手禮，搶攻送禮市場商機！其中，知名的品皇咖啡總經理洪仁政表示，疫後送禮市場詢問度相當熱絡，尤其以600～1,000元之間的年節禮盒最受市場歡迎，品皇咖啡也針對企業預算量身規劃年節禮盒，今年的伴手禮業績可望大幅成長5至6成以上。

品皇咖啡今年針對公司行號大宗採購伴手禮，推出結合咖啡豆、掛耳咖啡、方塊酥、咖啡糖等多款年節禮盒套組搶市，售價從389元至999元不等，即日起至2月29日期間，還享有73折至84折不等的促銷優惠，近期吸引了科技業、保險業等大宗採購；甚至還有來自外島的銀行業者、跨海訂購大批年節禮盒。

洪仁政表示，在遍布全台各角落的逾萬家連鎖超商推波助瀾下，台灣喝咖啡的人口數每年平均成長約1成，且喝咖啡的年齡層逐漸下降，預估全台咖啡人口約占總人口數的4成、高達880萬人，衍生的黑金商機估計超過800億元！

因此，品皇咖啡積極拓展咖啡事業版圖，不僅在全台各地持續展店，也在嘉義縣水上鄉砸重金打造全台唯一結合咖啡生產與相關知識教育的「品皇咖啡觀光工廠」！自2023年1月初開幕至今，短短一年就已吸引超過300萬人次前往參觀與採購，創下銷售佳績！隨著農曆春節將至，洪仁政預估，今年春節連假期間可望湧入百萬遊客，續創品皇咖啡觀光工廠的新高峰！

值得一提的是，品皇咖啡母公司后政企業，1989年創立至今長達35年，品牌發源地就在嘉義縣太保市，因此在太保市建立起全台首座以咖啡為主題的「品皇咖啡文化館」，廠區設有咖啡知識區、咖啡展售區、生產製程參觀廊道設施，並提供導覽解說、簡報與其他講座教學服務。

由於近期市場傳出，「護國神山」台積電1奈米建廠計畫，可望落腳在嘉義太保市的科學園區，加上「華泰名品城」也將在嘉義高鐵站特區砸重金打造大型Outlet Mall商場，讓太保市一時之間水漲船高，讓坐落於太保市的「品皇咖啡文化館」，未來大發利市可期。