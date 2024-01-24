「帝寶名媛」李珍妮去年11月參加王姓富商邀約餐會，席間與經營兩岸房地產出名的商圈名媛王子苓、前主播李雅楹起爭執，脫口飆罵兩人是「做雞的」，讓王子苓、李雅楹憤而提告；如今王子苓透露李珍妮有打電話哭求她撤訴，但一句道歉都沒有，讓王子苓決定告到底。

根據《鏡週刊》報導，王子苓表示李珍妮有打電話哭訴說是誤會，但沒有道歉再加上洩漏家人個資給媒體，讓她決定告到底。王子苓向《中時新聞網》表示，聚餐事後李珍妮還在王子苓去過的餐廳GOOGLE評論留言稱王子苓「詐騙」，讓王子苓無法認同，再告她加重誹謗；後續李珍妮1月23號一早表示一切都是誤會，希望能和解，王子苓提到李珍妮在網上汙衊的行為，但李珍妮事後也沒有下架言論，讓王子苓認為不夠誠心，而且她近期正在努力修法律學分，如果李珍妮再侵犯權益一定會告到底。

王子苓已向警方報案提告。(王子苓提供)

李珍妮因不滿被前主播李雅楹虧「穿得像耶誕樹」，又被王子苓出言制止，一氣之下飆罵兩人是「做雞的」，今年1月初王子苓、李雅楹一同現身台北市地檢署按鈴提告李珍妮妨害名譽，兩人表示因李珍妮的言論讓有些朋友傳訊詢問是否真的在做「那些事」，因此決定捍衛名譽。

李雅楹對於說李珍妮像聖誕樹解釋，「實際上聖誕樹就是裝飾得很美的樹，意思就是你美美地在旁邊，能不能就在旁邊安靜地吃飯。」王子苓則還原現場狀況，李珍妮的行徑讓現場氣氛糟糕，眾人鴉雀無聲，李珍妮還突然大暴走，站起身指著她和李雅楹大罵「妳們是做雞的。」把場面鬧得相當難堪，讓王子苓難過到快留眼淚。