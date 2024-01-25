寶僑（P ＆ G）23日公布上季業績，拜調漲售價所賜，本業營收年增4％，多個類別的產品銷售皆見成長，意味著消費者已經逐漸習慣較高的物價。寶僑財務長舒爾騰（Andre Schulten）指出，目前已進入價格與銷量共同推動的成長模式。