澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）擬在24日與工黨議員的集會尋求黨員支持，調整減稅政策以照顧更多中低收入者。艾班尼斯表示，政府知道澳洲民眾承受生活壓力，將透過減稅計畫援助人民。澳洲預計7月實施第三階段減稅政策。