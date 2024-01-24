美國大選即將在今年11月登場，而在共和黨黨內初選中，前總統川普已經輕鬆取得二連勝，重返白宮的機會進一步增強。韓媒憂心指出，「川普回歸」將對南韓半導體業帶來不小的考驗。

南韓經濟嚴重倚賴半導體產業來推動成長，因此更容易受到華府努力減少供應鏈對大陸的依賴，以及限制北京獲得關鍵技術的影響。國際貨幣基金（IMF）已經警告，如果中美經濟脫鉤，南韓將成為亞太地區最大的潛在受害者。

南韓《亞洲日報》引述美媒報導，如果川普重返白宮，拜登政府允許三星電子與SK海力士在大陸工廠進口部份美國先進設備的相關規定可能取消，南韓半導體行業在中美競爭中面臨的壓力可能加大。

南韓經濟研究所資深主任Troy Stangarone表示，在平衡美國與中國之間的關係上，南韓需要走一條脆弱的鋼絲，同時指出，南韓的半導體與電動車電池相關技術處於世界前端，在為南韓企業創造經濟機會之際，同時也帶來了弱點。

根據美國《晶片法案》，獲得補貼的企業在未來10年內不得將在大陸的先進晶片生產增加超過5%。

亞洲協會政策研究所副總裁、美國貿易代表辦公室前副代表Wendy Cutler表示，南韓企業在衡量來自美國與大陸的風險、壓力與機會時，需要作出一些艱難的決定，然而雖然美方予以部分豁免，「在許多方面已經出現不祥之兆」。