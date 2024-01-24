難怪公婆會離婚？有人妻在網上抱怨，因去年和老公結婚後，第一次回老公的老家，不料卻被突然吩咐要主10人份的三餐，無預警的告知連老公也錯愕，後來她勉強煮了幾道菜後，正準備要上餐桌吃飯，竟被公公阻攔表示「等男人吃完，妳再來吃」，讓她氣炸，但為了不想破壞大家過年的好氣氛，便忍住脾氣沒發飆。

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她提到去年過年是和老公結婚的第一年，前往老公的老家過年時，因為公婆很早降離婚，而老公家又是大家族，因此，她到了現場才被吩咐要煮約10人份餐，而老公也沒想到會由她來煮，在完全沒心理準備的她，原本提議用買的，但公公覺得浪費錢拒絕，她只好勉強的煮了幾道菜。

不料，正當她拿著碗筷要入桌吃飯時，卻突然被公公叫住「等男人吃完，妳再來吃」，她瞬間氣炸，但當下也忍住脾氣，想著不想破壞大家過年的好氣氛，但她最後也吃著大家吃剩的飯菜，並且全家10人份的碗筷、鍋子，都是她一人清洗感到無奈，不想再回「他們」家過年。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「不要煮，外送直接送達，不然妳以後沒完沒了」、「同樣都是人憑什麼男人先吃，沒有女人煮飯，你們早餓死了」、「什麼時代還有這種家庭？」、「恭禧妳，之後每一年有不回去的理由了，還可以跟自己的爸媽圍爐」、「那就不要回去啊！態度要強硬一點」、「難怪公婆會離婚」。