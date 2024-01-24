女星解婕翎擁有亮麗外型和魔鬼身材，微笑時會露出可愛的虎牙，讓她有「虎牙女神」的稱號，近年則轉戰當起電玩實況主，獲得許多粉絲喜愛。解婕翎私底下時常在社群媒體上分享生活，昨（23）日她就曬出自己躺在床上耍廢的影片，但穿著超短真理褲，露出火辣臀部曲線，養眼畫面，讓網友嗨翻。

解婕翎IG累積逾63萬粉絲追蹤，昨日她分享穿著白色緊身短版上衣，搭配黑色真理褲，露出小蠻腰，大秀美腿，當她抬起腿時，微微露出臀部渾圓曲線，她躺在床上喝水、看影片，看起來十分愜意，之後她還在床上大跳抖音夯曲〈科目三〉，看起來十分俏皮可愛。

火辣模樣曝光後，網友也紛紛大讚「躺著也太美了」、「我只注意美腿是正常的吧」、「Haha感覺好屁的口愛正咩」、「真的會笑死，竟然在這環節跳科目三，婕翎真的總是能帶給歡樂」、「好漂亮的婕翎，好可愛的舞。」

事實上，解婕翎早期是活躍於各大展場活動，舞蹈、主持工作、銷售自製蛋糕，之後則跨足到電視圈，主持過《電玩快打》、《瘋神無雙》、《大老闆聯盟》等多個節目，還在電影、電視劇中客串，近年則還開設個人Youtube頻道，以電競直播、生活等影片，獲得粉絲喜愛。