文化部發放16歲至22歲1200點文化成年禮金，1月20日開放領用，行政院長陳建仁表示，發放讓年輕人用於買書、看國片、看演、做藝文體驗。近日網友分享發現文化幣遭濫用，被拿去買化妝品，直呼「文化幣之亂」又來了，認為政策規劃有漏洞，全民納稅錢又被浪費了。

一名網友在Dcard發文抱怨，看見有人貼文分享用文化幣買化妝品的行為，讓他直呼「今年的文化幣之亂又來了，希望通路可以好好審核一下」，鼓勵青年參加藝文活動的常態化政策，卻沒有嚴格控管使用通路，批評「納稅錢變成這個真的有夠不爽」，也發信至文化部部長信箱，希望能移除不適合的通路。

貼文引起討論，不少人也呼應，「買這種東西基本上根本沒掌握到文化幣的主要精髓，估計也是在有販售文創品的商店鑽小漏洞買的」、「真的傻眼，納稅錢被亂花」、「很好笑，我也覺得這樣很糟糕」、「我還有看過麻糬店也能用文化幣的」、「政府大撒幣是一個點，商家鑽漏洞也是一個點，有些人沒文化也是一個點」。

也有人點出去年就有文化幣被濫用到其他商品的情況，「去年就發生的事情，怎麼今年又發生」、「上一波文化幣也是有人去光南買鍵盤滑鼠耳機，被檢舉之後才改掉」、「去年就已經發生過一樣的事了，啊大家還是都投撒幣民進黨啊」、「既然要辦就好好辦，不是第一次了還漏洞一堆，沒規劃好才會讓人鑽到漏洞」。