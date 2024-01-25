國內豪華車市去年衝破11萬輛創歷史新高，各品牌也積極強化服務據點布局，台灣奧迪持續拓展顧客服務網絡，攜手經銷商夥伴台奧北區，於桃園都會樞紐藝文特區建置全新「Audi北桃園展示中心」；導入Audi Progressive Retail Concept 全球品牌設計概念，結合桃園藝文特區的發展規劃與地利優勢，提供北部地區Audi車主與消費者更便捷、多元的品牌體驗。

這也是台灣奧迪在台灣第一個城市概念據點，台灣奧迪總裁安薩瑞Rahil Ansari 表示，打造更溫暖、貼近人心的顧客體驗，是Audi的首要目標。Audi北桃園展示中心的設計希望為顧客帶來貼近日常生活的感受，讓每位造訪者可以輕鬆地在展示中心享受服務與舒適時光。我們因地制宜，將全球化的設計概念- Audi Progressive Retail Concept融入本地客群的消費習慣。

為了擴大Audi通路據點版圖，台灣奧迪偕同台奧北區股份有限公司，看好桃園藝文特區的發展潛力，建置全新Audi北桃園展示中心。結合Audi Progressive Retail Concept新世代銷售據點設計概念，以暖色系現代風格打造貼近人心的賞車氛圍。步入Audi北桃園展示中心，一樓入口設有「NEXUS數位迎賓專區」及「Audi Host禮賓大使」迎接來訪貴賓，全區可展示四輛新車，並設有專屬交車區，寬敞空間讓客戶可輕鬆自在探索四環品牌故事。

位於2樓的數位客製化專區，讓顧客透過數位系統瀏覽車輛塗裝顏色或內裝配置，加以實體色板輔助，可實際觸摸感受皮革座椅或金屬飾條的質感，為愛車挑選心儀式樣。同樣位於2樓的顧客休憩區設有迷你高爾夫、Audi Collection 原廠精品及兒童遊戲區域，全新據點內亦設有星巴克咖啡服務（We Proudly Serve Starbucks）和精緻餐點，為所有顧客提供高品質服務。

近年四環品牌在台通路服務網絡持續優化，隨著Audi北桃園展示中心的加入，Audi台中五權及台北中和展示據點亦已於近日完成硬體升級。