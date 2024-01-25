宜雄建築深耕桃園多年，以嚴格的品質把關，並展現脫穎而出的設計理念，為消費者提供高品質住宅。推案除了專注於建築本身，公司將裝置藝術元素融入建案，塑造獨特的藝術館住宅，並將檜木引入公共空間，完成「頂流香氣、檜木森活 Formosensis Beauty」願景，他們堅持 「家初心」理念，建造融合文化地景、歷史人文的建築，創新建築融合土地，躍生為獨特的地景藝術。過去獲得「美國謬思設計大獎」、「美國IDA設計獎」、「德國iF設計大獎」與「A'Designe 設計大獎」等殊榮，奠定了房地產設計界中的權威地位指標，品牌口碑讓住戶相當安心。

宜雄建築董事長賴森源強調:打造好的建築就像送給客戶的珍品，尤其房子是一生中最重要的瑰寶。公司秉持誠實、認真和勤儉的精神，並在桃園地區深耕發展，以傳承展現出對地方的深厚情感。宜雄建築的核心理念包括5大精神，分別是「國際公益」、「自然健康」、「綠能科技」、「智慧安全」和「永續服務」，現在更推出「頂流香氣、檜木森活 Formosensis Beauty」願景。公司在建材選擇上，堅持使用當地品牌，並將檜木引入公共空間，讓居民感受到更溫馨的氛圍，遠遠以居住者為優先，融入「家的溫暖概念」，進而架構出宜雄建築的核心精神:「溫潤本質、檜藝新森活」，導入木藝裝置藝術 Formosensis Beauty將本土建築國際化，將台灣特有的木工藝與建築持續推向國際，以深耕大桃園為核心，向世界踏出「幸福溫潤的生活美學」步伐。

宜雄建築董事長賴森源強調傳承的意義，提倡公司秉持誠實、認真和勤儉的理念。圖為「大名鑄」的木藝裝置藝術。(圖:中時新聞網)

以「耑鑄」為例，公司注重生活機能、防疫措施與交通性能，選址於桃園重劃區，看俏交通和產業發展的青埔地區，靠近A19站，500公尺範圍內滿足食衣住行育樂，為居住提供了便捷的環境，更看重產品安全性能。「宜雄建築在設計中採用創新研發專利耐震工法，並結合老闆的設計理念，強化建築穩定性。」宜雄建築總經理賴靈欣表示，「DHS強基鋼柱」專利耐震工法是董事長賴森源相當注重的根本。公司基於921事件的警示，注意到建築物主要倒塌的原因與低樓層柱易受力脆性破壞相關。因此，宜雄建築決定在低樓層採用SRC鋼骨鋼筋混凝土結構系統，以確保樑柱的結構擁有高強度、高韌性和高延展的特性。這項決策是為了提高建築物的抗震能力和安全性，從而降低災害發生時的風險。

宜雄建築總經理賴靈欣表示，桃園正逐漸成為炙手可熱的房地產區，為投資和居住方提供強大引力。圖為「宜雄絢耀」的木藝裝置藝術。(圖:中時新聞網)

宜雄建築不僅磁吸桃園受眾，「宜雄絢耀」也受到來自雙北、青埔和中壢等地客戶的青睞。公司強調口碑相傳，並以優越的設計和品質吸引更多支持者。近期代表建案「耑鑄」、「國際ONE」、「大名鑄」在國際上話題熱絡不斷展現耀人成績，宜雄建築在2023年奪下「美國謬思設計大獎」、「美國IDA設計獎」、「德國iF設計大獎」與「A'Designe 設計大獎」大殊榮，其中「國際ONE」主打的建案概念是「Tree of Life」，以晴空樹屋和森林樹的概念為基礎，營造出一種被大自然環繞的居住體驗，擁有1800平方米的方正基地，鄰近景林公園，提供居民度假般的生活環境，所有產品奠定了房地產設計界中的權威地位指標。

宜雄建築承諾給消費者最高等級的享受，對於桃園地區的發展，宜雄建築充滿信心，以品牌精神給予承諾，同時將永續綠能的理念注入建案，以台灣檜木融入環境，打造與大自然和諧共存的飯店式好宅，並將將本土建築國際化，推行木藝裝置藝術。宜雄建設表示，「承諾過的事，就要做到最好，突破創新，精益求精，這就是宜雄國際建築的在地精神。」