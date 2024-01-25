一名20歲的女大學生，與男友性愛時，覺得下體有些腫痛，一摸有顆像綠豆大般的腫塊，長在大陰唇下段，她想忍忍就算了，沒想到隔了一周「綠豆變貢丸」，讓她根本不能再愛愛，坐著就會痛，就醫才發現是長了「巴氏腺囊腫」，經醫師以手術刀切開腫塊，當場流出黃稠膿汁，所幸術後用藥改善。

收治病例的台北秀傳醫院院長、婦產科名醫鄭丞傑表示，巴氏腺位於女性陰道口兩側，主要功能是分泌潤滑液，愈性興奮、分泌的量愈多，但遭到腸球菌或大腸桿菌感染時，就可能發炎、形成腫塊，造成疼痛。

鄭丞傑表示，「巴氏腺囊腫」形成的原因，主要有兩個，一個是患者本身清潔不夠好，另一個原因有可能是性行為時，男生的陰莖，把肛門口細菌帶到女生陰道口的巴氏腺，造成感染。另外極少數狀況是，經由男伴傳染性傳染病，例如淋病。

鄭丞傑指，治療「巴氏腺囊腫」，可以手術方式切開囊腫，有些切開裡面只有潤滑液，恢復就比較快，但有些併發細菌感染，切開來裡面都是黃膿的膿汁，如上述女大生般，但多數患者在手術清創後，再吃幾天藥就可痊癒。另外一個重點是切開之後要造口，醫學上稱為「造袋術」，而且是足夠大的造口，否則很容易又阻塞起來而再次形成囊腫，甚至不斷地復發。

預防「巴氏腺囊腫」，首要是注意衛生習慣，性愛前男、女雙方建議都洗澡，仔細清洗肛門口等附近，若發現下體長有腫塊，即使小小顆，也建議及早就醫，以免感染加遽，愈長愈大顆。