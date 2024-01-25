很多人喜歡逛跳蚤市場，不過挖到的寶卻令人傻眼。有網友發文分享，某天有位澳洲同事從口袋掏出一枚銅板，興奮地說「他在跳蚤市場挖到的寶物」，請原po幫忙鑑定是「中國哪個朝代的銅錢」，結果上面寫著「XX高爾夫球場」，這枚硬幣不是古物只是台灣高球場代幣。貼文曝光後，一票網友笑翻，「跟他說這是台灣現代有錢人才能擁有的貨幣」、「問題是他花了多少錢在跳蚤市場買的？」

一位網友在臉書社團「小廢物俱樂部」分享發生在身邊有趣的淘寶故事。某天一位澳洲同事把他拉到旁邊，對方神秘兮兮地從口袋掏出一枚銅板，眼神中閃爍著興奮的光芒，並對原po說「這是我在跳蚤市場挖到的寶物，想必很有價值，你幫我看看這是中國哪個朝代的銅錢」。

原po看完後，臉上冒出三條線，並附上這枚「古銅錢」照片，只見硬幣中間是圓形小孔，上面寫著「XX高爾夫球場」，原來是流落異鄉的「台灣古物」。

貼文曝光後，不僅引發網友熱烈討論，更有5千人按讚，一票網友留言笑說

「可能對老外來說 看起來舊舊的帶中文就是古董吧」、「所以想發財要先學好語文…」、「還好湯姆熊沒有出古銅色的」、「這幣怎麼會流落到澳洲去？」、「想知道同事知道代幣後他的反應」、「還好沒有直接傳給後代當傳家寶」、「他喜歡就好，不要理是哪朝代」。

還有人狂酸「這一看就知道是商周的」、「這大概是明朝時期弄得高爾夫球場」、「有沒有興趣從台灣進貨回去賣」、「找找看有沒有QR code，可以掃出那個朝代」、「告訴他擁有此幣等於擁有一座高爾夫球場！價值連城！」、「華西街一堆 乾隆通寶 可以介紹同事下次來台灣挖寶」。