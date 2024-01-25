國民黨準立委韓國瑜與江啟臣共組「韓江配」角逐國會龍頭，有媒體披露，韓若當選院長，立院秘書長可能由北市副市長李四川擔任。對此，前立委郭正亮分析，韓國瑜的對手是超級奸詐的民進黨黨團總召「千年老狐狸」柯建銘，立院秘書長要找熟悉議事、預算、法案甚至熟悉行政院，還要有一定的政治能力、不能太老實，且能馬上上陣的人，才能幫韓與柯建銘抗衡，否則韓院長很容易被柯建銘欺負。郭認為，有可能是李四川，但國民黨內還有很多熟悉立法院運作的人，最好是像傅崐萁這樣的人選。

據《鏡週刊》23日報導，有近韓人士指出，李四川身段軟又擅於溝通，若能出任立法院秘書長，擔任韓國瑜院長的重要幕僚、幫顧厝，相信朝野都會信服。李四川24日回應，「不會有這種事啦，天天都要我換工作」，還說自己真沒那麼厲害，並非任何職業都能做。

對此，前立委郭正亮24日在中天節目《綠也掀桌》表示，是有李四川擔任立法院秘書長這種可能性，但韓國瑜離開立法院十幾年，秘書長跟總召都要找很熟悉立法院的人，因為對手是民進黨黨團總召「千年老狐狸」柯建銘，一定要找現任立院秘書長林志嘉這種，能夠幫忙寫緊急公文、緊急議事處理的人，韓要找能立刻上陣的人，不然柯建銘容易欺負韓國瑜。

郭正亮解釋，立法院秘書長處理全部的事情，包括院長要開甚麼會和集會場所，要了解立法院每一個單位使用金錢的狀況，所有細節都要幫院長先了解，厲害秘書長會讓院長不用動手、全幫忙打點好。立院秘書長是很忙、很煩、很多細節的工作，資訊處、秘書處等所有公文都要彙整，下面還會有一些奇奇怪怪的事情或弊案，甚或是立法院周邊的事情都要管。而且不只是對立法院要熟，對於行政院也要熟，才能看懂行政院各部會送的資料、預算，跟歷年比較，再跟院長報告。

國民黨將支持準立委韓國瑜角逐立法院長，前立委郭正亮提醒，若當上院長，立法院秘書長要找熟悉法案、有政治能力的人幫忙對抗柯建銘。（資料照/姚志平攝）

網友留言猜測立法院秘書長人選，點名將卸任的藍委鄭麗文、曾銘宗、李貴敏，郭正亮分析，國民黨內熟悉立法院的人很多，立院秘書長不一定要是政治明星，而是要能處理很多雜事、對預算法案要熟、能跟院長講重點，曾、李兩人專業上都非常優秀，但是都太老實，因為碰上千年老狐狸，要有一定的政治能力，最好的人選是像傅崐萁這樣，對法案和預算熟悉、政治能力強的人，因為對手超級奸詐，還會挖坑給人跳。

郭正亮直言，立法院秘書長要做的事情，「這些老狐狸都會，柯建銘今年已經第十屆，他已經成精了、千年老妖，他對行政院也很熟，因為民進黨會開行政立法協調會議，包括總統府秘書長，柯建銘做為總召已經參加這個會10年了，會聽到總統府、行政院的秘密」，柯建銘是掌握最多秘密的人，韓國瑜要想跟柯建銘匹敵，一定要有對資訊很有掌握的人在一旁提醒。